DPÜ’de İnovasyon Arenası Yarışması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda (MYO) Maliye Programı Başkanı Dr. Sevim Özkan tarafından "İnovasyon Arenası" bölümler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen yarışmaya Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Teknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarına yönelik soruların yer aldığı yarışmada öğrenciler, bilgi birikimlerinin yanı sıra takım çalışması ve hızlı karar verme becerilerini sergileme fırsatı buldu. Büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmada, bölümler arası etkileşimin artırılması ve öğrencilerin güncel konulara yönelik farkındalıklarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Yarışma sonucunda Maliye Programı birinci, Çocuk Gelişimi Programı ikinci, Sosyal Hizmetler Programı ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere sertifikaları, Okul Müdürü Mesut Yazıcı ve Dr. Sevim Özkan tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA