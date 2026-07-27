DPÜ'de Özbek Öğrencilerle Yaz Okulu - Son Dakika
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DPÜ'de Özbek Öğrencilerle Yaz Okulu

DPÜ\'de Özbek Öğrencilerle Yaz Okulu
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DPÜ, Semerkant Üniversitesi ile iş birliği yaparak Özbek öğrencilere yaz okulu açtı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Semerkant Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi arasında hayata geçirilen akademik iş birliği kapsamında Özbekistan'dan gelen öğrenciler, DPÜ'de düzenlenen yaz okulu programına katılıyor.

DPÜ'nün uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürütülen iş birliği çerçevesinde Semerkant Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi öğrencileri üniversitede misafir edilmeye başlandı. Yaz okulu programı boyunca öğrenciler, alanlarında akademik eğitim almanın yanı sıra üniversitenin sunduğu eğitim ve araştırma imkanlarını yakından tanıma fırsatı bulacak. Program kapsamında konuk öğrenciler ayrıca Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerini de keşfedecek.

Uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan programın, farklı ülkelerden öğrencilerin DPÜ'yü tercih etmesine katkı sağlaması hedeflenirken, öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları, akademik bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları ile kalıcı dostluklar kurmaları amaçlanıyor.

Yaz okulu kapsamında öğrencilerle bir araya gelen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, misafir öğrencileri üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kızıltoprak, "Uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz bu anlamlı iş birliğinin öğrencilerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle iş birliğimizin gelişmesine katkı sunan Semerkant Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Üniversitesi yöneticilerine ve akademisyenlerine teşekkür ediyor, yaz okulu programımıza katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, üniversitemizde verimli ve güzel hatıralarla dolu bir eğitim süreci geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim DPÜ'de Özbek Öğrencilerle Yaz Okulu - Son Dakika

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