Hisarcık MYO\'da 160 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'ndan (MYO) mezun olan 160 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, 1994 yılında 100 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan okulun bugün Lojistik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri ile Tapu ve Kadastro olmak üzere 7 aktif programla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 759 öğrenciden 367'sinin aktif ders kaydı yaptırdığını belirten Kavaslar, "Bugün bu öğrencilerimizden 160'ı mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyor" dedi.

Öğrencilere seslenen Müdür Kavaslar, "Bugün, hayatınızın dönüm noktalarından birindesiniz. Mezuniyet; emekle örülmüş bir yolculuğun sonunda kazanılmış bir başarıdır. Aynı zamanda yeni bir başlangıcın, farklı sorumlulukların ve daha büyük hedeflerin kapısını aralayan bir adımdır. Bu anlamda bugün hem bir veda günü hem de yeni bir geleceğe merhaba dediğiniz özel bir gündür. Bugün sizlerin başarısına tanıklık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Mezuniyetiniz vesilesiyle sizleri, sizleri yetiştiren ailelerinizi ve sizlere yol gösteren hocalarınızı tebrik ediyorum. Gittiğiniz her yerde Üniversitenizi, Meslek Yüksekokulunuzu ve en önemlisi de bu ülkenin değerlerini en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ise öğrencilerin Hisarcık'ta geçirdikleri yılların kendileri için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bugün bir bitiş değil, hayatınızın en güzel başlangıcı. Ülkemizin dört bir yanına dağılırken, Hisarcık'ta her zaman bir eviniz olduğunu unutmayın. Mezuniyetiniz hayırlı, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam da gençlere hitaben yaptığı konuşmada, bilgiye ulaşmanın günümüzde kolaylaştığını ancak bilgiyi doğru kullanmanın ve topluma faydaya dönüştürmenin asıl değer olduğunu vurguladı.

Atam, öğrencilere azim, kararlılık ve çalışmanın önemini anlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise mezun öğrencilerin gelecekte ülkenin kalkınmasına katkı sunacak bireyler olacağına inandığını belirterek, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kutsal çatısı altında Hisarcık Meslek Yüksekokulunda sizler derslerde öğrendiklerinizi, emellerinizi, alın terinizle, sınavda gösterdiğiniz başarılarla ilerlettiniz. Bugün siz mezunlarımız olarak hem mezuniyet töreninde diploma almaya hak kazandınız, hem de yetkinlik elde ettiniz. Kütahya'mızın ve Türkiye'mizin geleceğinde söz sahibi olacak, üreten, yenilikçi, yetkinlik kazanmış kıymetli evlatlarımızsınız. Bu aziz vatanın bereketli topraklarından yetişen siz gençler tıpkı üniversitemizin adında olduğu gibi Dumlupınar Zaferinin adını taşıyan üniversitemizin Dumlupınar ruhuna sahip çıktığı gibi sizler de diplomalarınızla göğsünüzü gere gere, dimdik ayakta olarak bütün hayatınız boyunca çalışarak alın teriyle yol alacaksınız. Sizlere sağlıklı, başarılı ve esenlikli bir yaşam diliyorum" dedi

Konuşmaların ardından okul ve bölüm derecesine giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Program sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi. - KÜTAHYA