Hisarcık MYO'da 160 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hisarcık MYO'da 160 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

Hisarcık MYO\'da 160 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı
16.06.2026 11:48  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu'ndan 160 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşmalar yapıldı, dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi ve kep atma töreniyle sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'ndan (MYO) mezun olan 160 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, 1994 yılında 100 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan okulun bugün Lojistik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri ile Tapu ve Kadastro olmak üzere 7 aktif programla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 759 öğrenciden 367'sinin aktif ders kaydı yaptırdığını belirten Kavaslar, "Bugün bu öğrencilerimizden 160'ı mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyor" dedi.

Öğrencilere seslenen Müdür Kavaslar, "Bugün, hayatınızın dönüm noktalarından birindesiniz. Mezuniyet; emekle örülmüş bir yolculuğun sonunda kazanılmış bir başarıdır. Aynı zamanda yeni bir başlangıcın, farklı sorumlulukların ve daha büyük hedeflerin kapısını aralayan bir adımdır. Bu anlamda bugün hem bir veda günü hem de yeni bir geleceğe merhaba dediğiniz özel bir gündür. Bugün sizlerin başarısına tanıklık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Mezuniyetiniz vesilesiyle sizleri, sizleri yetiştiren ailelerinizi ve sizlere yol gösteren hocalarınızı tebrik ediyorum. Gittiğiniz her yerde Üniversitenizi, Meslek Yüksekokulunuzu ve en önemlisi de bu ülkenin değerlerini en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık olsun. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ise öğrencilerin Hisarcık'ta geçirdikleri yılların kendileri için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bugün bir bitiş değil, hayatınızın en güzel başlangıcı. Ülkemizin dört bir yanına dağılırken, Hisarcık'ta her zaman bir eviniz olduğunu unutmayın. Mezuniyetiniz hayırlı, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam da gençlere hitaben yaptığı konuşmada, bilgiye ulaşmanın günümüzde kolaylaştığını ancak bilgiyi doğru kullanmanın ve topluma faydaya dönüştürmenin asıl değer olduğunu vurguladı.

Atam, öğrencilere azim, kararlılık ve çalışmanın önemini anlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise mezun öğrencilerin gelecekte ülkenin kalkınmasına katkı sunacak bireyler olacağına inandığını belirterek, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kutsal çatısı altında Hisarcık Meslek Yüksekokulunda sizler derslerde öğrendiklerinizi, emellerinizi, alın terinizle, sınavda gösterdiğiniz başarılarla ilerlettiniz. Bugün siz mezunlarımız olarak hem mezuniyet töreninde diploma almaya hak kazandınız, hem de yetkinlik elde ettiniz. Kütahya'mızın ve Türkiye'mizin geleceğinde söz sahibi olacak, üreten, yenilikçi, yetkinlik kazanmış kıymetli evlatlarımızsınız. Bu aziz vatanın bereketli topraklarından yetişen siz gençler tıpkı üniversitemizin adında olduğu gibi Dumlupınar Zaferinin adını taşıyan üniversitemizin Dumlupınar ruhuna sahip çıktığı gibi sizler de diplomalarınızla göğsünüzü gere gere, dimdik ayakta olarak bütün hayatınız boyunca çalışarak alın teriyle yol alacaksınız. Sizlere sağlıklı, başarılı ve esenlikli bir yaşam diliyorum" dedi

Konuşmaların ardından okul ve bölüm derecesine giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Program sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hisarcık MYO'da 160 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu
Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby’e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor
Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü Sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Gebze’de tır kazası: 16 yaşındaki yaya hayatını kaybetti Gebze'de tır kazası: 16 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
Dünya Kupası’nda VAR krizi Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

11:18
Berhan Şimşek: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil
Berhan Şimşek: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:34
Dünya Kupası sürerken kovuldu 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
07:22
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 11:51:14. #7.12#
SON DAKİKA: Hisarcık MYO'da 160 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.