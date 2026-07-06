DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi\'nde Devir Teslim

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Levent Mercin, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Olcay'dan devraldı.

Müdürlük makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, görevi devreden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Olcay, yeni müdür Prof. Dr. Levent Mercin ile merkezin personeli katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, görev süresi boyunca merkeze yaptığı katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Olcay'a teşekkür etti. Kızıltoprak, görevi devralan Prof. Dr. Levent Mercin'e de yeni görevinde başarılar dileyerek, yaşanan görev değişiminin DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile üniversite için hayırlı olmasını temenni etti.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Prof. Dr. Levent Mercin, DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine resmen başladı. - KÜTAHYA