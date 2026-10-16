Düzce Akçakoca\'da öğrencilere sıtma ve sigara bırakma bilgilendirmesi yapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Genç Akademi eğitimleri kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik sağlık programı düzenlendi. Eğitimde sıtma hastalığına dikkat çekilirken kalp sağlığı ve sigarayı bırakma konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca ilçesinde gençlerin sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Genç Akademi programı kapsamında KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda eğitim düzenlendi.

Sağlık Bakanlığının toplum sağlığını güçlendirmek ve bireyleri yaşamlarının her döneminde desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen programda, Dr. Beyzanur Güleç tarafından sıtma hastalığı hakkında farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim programının ardından katılımcılara Dünya Kalp Günü ve sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgi aktarıldı. Sağlık ekipleri tarafından bilgilendirici broşürler dağıtılırken, talepte bulunan katılımcılara karbonmonoksit ölçümü de yapıldı.