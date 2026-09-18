Düzce\'de okul müdür yardımcılarına özel eğitim ve BEP süreçleri anlatıldı

Düzce'de okul yöneticilerine yönelik düzenlenen toplantıda özel eğitim, rehberlik, krize müdahale ve BEP süreçleri ele alındı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından müdür yardımcılarına yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve il genelinde görev yapan müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda, okul ve kurumlarda karşılaşılabilecek durumlara yönelik krize müdahale ve vaka yönlendirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) oluşturma ve uygulama süreçleri değerlendirildi. Programda, Düzce'de özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve il genelinde yürütülecek planlama ve çalışmalar da ele alındı.

Okul yönetimlerinin özel eğitim ve rehberlik süreçlerindeki rolünün de değerlendirildiği toplantıda, uygulamaların daha etkin yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.