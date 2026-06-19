Düzce'de Özel Renkler Sergisi ve Korosuyla Coşku - Son Dakika
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Düzce'de Özel Renkler Sergisi ve Korosuyla Coşku

Düzce\'de Özel Renkler Sergisi ve Korosuyla Coşku
19.06.2026 11:23
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Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu, yılsonu etkinliklerinde resim sergisi ve koroyla beğeni topladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu'nun yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Özel Renkler Resim Sergisi', halk oyunları gösterisi ve 'Özel Sesler Korosu' programı büyük beğeni topladı.

Düzce Namık Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'in katılımlarıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler yalnızca akademik yönden değil; sosyal, kültürel, sanatsal ve duygusal yönleriyle de bir bütün olarak gelişimini esas alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin eğitim anlayışını yansıtan anlamlı bir etkinlik olarak büyük beğeni topladı.

"Her öğrencimiz bizim için özeldir"

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, özel eğitimin sevgi, sabır ve özveri gerektiren çok kıymetli bir alan olduğunu ifade ederek, her öğrencinin kendi potansiyeli doğrultusunda desteklenmesinin en temel sorumlulukları olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil; sosyal, kültürel, sanatsal ve duygusal gelişimlerinin de önemsendiğini belirten Özer, özel öğrencilerin başarılarında emeği bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim paydaşlarına teşekkür etti.

Sanatın birleştirici gücü

Yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan 'Özel Renkler' resim sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Program kapsamında öğrenciler tarafından sahnelenen horon oyunu büyük alkış alırken, etkinliğin finalinde sahne alan Özel Sesler Korosu ise öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin birlikte seslendirdiği eserlerle duygu dolu anlar yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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