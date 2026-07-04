Düzce\'de Sürücü Adayları Direksiyon Sınavında

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yazılı sınavı geçen sürücü adayları direksiyon sınavında ter döktü. Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'de sınav alanda incelemelerde bulundu.

İl Mill Eğitim Müdürü Gülşen Özer, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte Merkez Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) uygulama sınav alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen program kapsamında sınav uygulamaları yerinde değerlendirilirken, sınav süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. İncelemeler sırasında sınav organizasyonunun işleyişi, güvenlik tedbirleri ve uygulama süreçleri gözden geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, sürücü adaylarının adil ve güvenilir bir ortamda sınava girmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, MTSK sınavlarının güvenli, şeffaf ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin eğitim hizmetlerinin kalitesi açısından öncelikli olduğunu ifade etti. Özer, görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Sınavda başarılı olanlar ise ehliyet almanın sevincini yaşadı. - DÜZCE