Düzce\'de uyum haftasında Avni Akyol İlkokulu\'nda Gülşen Özer öğrencilerle buluştu

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğrencilerin okula uyum sürecini yakından takip etmek amacıyla Avni Akyol İlkokulunu ziyaret ederek minik öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Düzce'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için "Ailemle Okul Yolu Uyum Haftası" heyecanı başladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğrencilerin ilk okul heyecanına ortak olmak ve uyum süreçlerini yakından takip etmek amacıyla Avni Akyol İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya gelen Özer, okula yeni başlayan miniklerle yakından ilgilenerek öğrencilere ve ailelerine başarı, mutluluk ve huzur dolu bir eğitim yılı diledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin okula uyum sürecinde ailelerin etkin katılımını desteklemek amacıyla hazırlanan "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" kapsamında yer alan metin, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve öğrenciler tarafından birlikte okundu.

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin okula güvenli, mutlu ve uyumlu bir şekilde başlamalarının desteklenmesi hedefleniyor.