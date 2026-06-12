Düzce\'de Yeni Lise İnşaatı İncelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen 24 sınıflı Turgut Özal Anadolu Lisesi inşaatında devam eden çalışmalar yerinde incelendi.

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İlhan Güneşdoğdu, yapımı devam eden 24 sınıflı Turgut Özal Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak kontrollük hizmetleri yürütülen projede gelinen son durum değerlendirildi. Gerçekleştirilen ziyarette yetkililerden bilgi alan heyet, proje kapsamında devam eden imalatları yerinde inceleyerek çalışmaların ilerleyişini değerlendirdi. Tamamlandığında modern eğitim imkanları sunacak olan okulun, bölgedeki eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE