Düzce Üniversitesi Dünya Sıralamasında Yükseliyor - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Dünya Sıralamasında Yükseliyor

11.06.2026 20:13
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Düzce Üniversitesi, RUR Dünya Üniversite Sıralamasında 99 basamak yükselerek 986. sırada.

Düzce Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim sıralama kuruluşlarından biri olan Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan Dünya Üniversite Sıralamasında (World University Ranking 2026) büyük yükseliş kaydetti.

Üniversitelerin eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve finansal sürdürülebilirlik başlıklarında sergiledikleri performanslara dayalı olarak yapılan ve küresel ölçekte yükseköğretim kurumlarının konumunu ortaya koyan sıralamada Düzce Üniversitesi, geçen yıla oranla 99 basamak birden yükselerek dünyada 986. sırada yer almayı başardı.

Türkiye'de de yükselişini sürdüren Düzce Üniversitesi; 2025 yılında 56. sıradayken 2026 yılında 17 basamak yükselişle 39. sırada yer alma başarısı gösterdi. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 27. sırada bulanan Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer alarak istikrarlı yükselişine devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Eğitim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Düzce Üniversitesi Dünya Sıralamasında Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arif Güler Arif Güler:
    sıralamalar mıralamalar peki o 99 basamak sıçrayış nasıl oldu birden ya anlamadım bi aw yani kalite böyle bi anda mı artıyo yoksa başka bi olay var mı 0 0 Yanıtla
  • Fatih Demir Fatih Demir:
    bu harika olmuş aile olarak gurur duyduk açıkçası çocuklar şehirdeki üniversiteyi tercih edince böyle haberler duyunca insanın gözü parlıyo 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Ateş Ayşe Ateş:
    harika bir gelişme doğrusu ama bunun ne kadar sürdürülebilir olacağı meçhul bence yani şu an iyi gösteriyor ama araştırma ve uluslararasılaşma konularında gerçekten ilerleme var mı bunu bilemiyorum 0 0 Yanıtla
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