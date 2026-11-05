Düzce Üniversitesi Malezya\'daki iki üniversiteyle MoU anlaşması imzaladı

Düzce Üniversitesi uluslararası alanda akademik iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi ve INTI Uluslararası Üniversitesi ile MoU anlaşması imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde anlaşmaları; Düzce Üniversitesi adına Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir imzalarken, Sultan Zainal Abidin Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fadzli Bin Adam, INTI Uluslararası Üniversitesi adına ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing imzaladı. Üniversiteler arasında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan anlaşmalar; öğrenci, akademik ve idari personel değişimini, öğrenci stajları ve tez araştırmalarında iş birliğini ve ortak araştırma projelerinin yürütülmesini kapsıyor.

İmzalanan anlaşmalar kapsamında üniversitelerin ortak ilgi alanlarında çalışmalar geliştirmesi, öğrenci ve personel için uluslararası deneyim imkanlarının artırılması ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.