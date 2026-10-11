Düzce Üniversitesi'nden 14 akademisyen Stanford yıllık etki listesine girdi

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Düzce Üniversitesi akademisyenleri, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi. Düzce Üniversitesi'nden 14 akademisyen yıllık etki, 10 akademisyen ise kariyer boyu etki listesine girdi.

2025 yılı atıf verileri baz alınarak hazırlanan 2025 Yıllık Etki Listesi'nde; Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya Genel Matematik alanında 63, Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kırcaburun Madde Bağımlılığı alanında 195, Doç. Dr. Ceyhan Hacıoğlu Toksikoloji alanında 762. sırada yer aldı. Prof. Dr. Emre Çelik Yapay Zeka ve Görüntü İşleme alanında 860, Doç. Dr. Şenol Şirin Makine Mühendisliği ve Ulaştırma alanında 885, Doç. Dr. Fatih Hezenci Genel Matematik alanında 1.032. sırada kendine yer buldu.

Malzemeler alanında Prof. Dr. Fuat Kara 1.155, Prof. Dr. Turgay Kıvak 2.006. sırada yer alırken; Prof. Dr. M. Kenan Döşoğlu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 2.062, Prof. Dr. Hüsnü Gerengi Polimerler alanında 2.280. sırayı aldı. Prof. Dr. Ali Etem Gürel Enerji alanında 5.035, Doç. Dr. Onur Özbek Malzemeler alanında 5.876, Doç. Dr. Melike Erdoğan Yapay Zeka ve Görüntü İşleme alanında 6.658, Doç. Dr. Nursel Altan Özbek ise Malzemeler alanında 7.699. sıra ile listeye adını yazdırdı.

Kariyer Boyu Etki Listesi'nde ise Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya Genel Matematik alanında 49, Prof. Dr. Süleyman Korkut Ormancılık alanında 454, Prof. Dr. Emine Malkoç Kimya Mühendisliği alanında 1.174, Prof. Dr. M. Kenan Döşoğlu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 1.867, Prof. Dr. Hüsnü Gerengi Polimerler alanında 2.462. sırayı alarak Düzce Üniversitesi'ne önemli başarılar kazandırdı. Malzemeler alanında Prof. Dr. Turgay Kıvak 3.640, Prof. Dr. Fuat Kara 3.643. sırada yer alırken; Prof. Dr. Emre Çelik Yapay Zeka ve Görüntü İşleme alanında 4.137, Prof. Dr. Hüseyin Yüce Genel ve Dahili Tıp alanında 6.811, Prof. Dr. Uğur Güvenç ise Yapay Zeka ve Görüntü İşleme alanında 7.222. sıra ile küresel başarı hanesine adını yazdırdı.