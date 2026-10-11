Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir, İlahiyat son sınıflara bilim ve felsefeyi anlattı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir, İlahiyat son sınıflara bilim ve felsefeyi anlattı

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Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir, İlahiyat son sınıflara bilim ve felsefeyi anlattı
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Din Felsefesi dersine konuk oldu. Bilim ve felsefe üzerine sunum yapan Sözbir, öğrencilere çok çalışmalarını, hedef belirlemelerini ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dersine konuk olan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, bilim üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Gümüş Böke ile birlikte Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuğba Torun'un "Din Felsefesi" dersine katılarak son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Ders kapsamında bilim ve felsefeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nedim Sözbir, konuyla ilgili bir sunum yaptı.

Sözbir, öğrencilerin meslek ve kariyer hayatında başarılı olabilmeleri için çok çalışmaları, hedeflerini belirlemeleri, sürekli öğrenmeye açık olmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: İHA
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