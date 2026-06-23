EBYÜ'de Akreditasyon Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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EBYÜ'de Akreditasyon Süreci Tamamlandı

EBYÜ\'de Akreditasyon Süreci Tamamlandı
23.06.2026 16:05
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, YÖKAK tarafından akreditasyon için saha ziyaretini tamamladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Ara Değerlendirme Süreci kapsamında saha ziyareti gerçekleştirildi.

Saha ziyaretinde, Değerlendirme Takımı Başkanlığını Sergül Duygulu yürüttü.

Değerlendirme sürecinde üniversitenin liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile toplumsal katkı alanlarındaki faaliyetleri planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçleri kapsamında incelendi.

Ziyaret kapsamında üniversite yönetimi, kalite komisyonu üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar ve dış paydaşlarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca üniversitenin kalite güvencesi sistemi, karar alma mekanizmaları, paydaş katılımı, araştırma kapasitesi ve idari hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi.

Program, Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Sergül Duygulu tarafından yapılan çıkış görüşmesiyle sona erdi. Görüşmede üniversitenin güçlü yönleri ile gelişime açık alanlarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

EBYÜ Rektörü Akın Levent, ara değerlendirme sürecinin üniversitenin kalite çalışmalarının geldiği noktayı görme ve gelişim alanlarını yeniden değerlendirme açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Levent, kalite güvencesi sistemini kurumsal gelişimin ve sürekli iyileştirmenin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade ederek, kalite odaklı çalışmaların tüm paydaşların katkısıyla kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim EBYÜ'de Akreditasyon Süreci Tamamlandı - Son Dakika

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