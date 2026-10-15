EBYÜ\'nün gelecek hedefleri Binali Yıldırım\'ın katıldığı toplantıda ele alındı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Binali Yıldırım'ın yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile üniversitenin akademik ve idari birim yöneticileri katıldı.

Toplantıda, üniversitenin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri, kurumsal gelişimi, öğrencilere sunulan imkanlar ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Üniversitenin mevcut imkanlarının geliştirilmesi, akademik çalışmaların desteklenmesi ve öğrencilere sunulan hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, kurumun ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılması da ele alındı.

Erzincan ile üniversite arasındaki işbirliğinin önemine değinilen toplantıda, EBYÜ'nün şehrin gelişimine sunduğu katkının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Üniversitenin farklı alanlardaki mevcut durumu ve ihtiyaçlarının ele alındığı toplantı, gelecek dönemde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.