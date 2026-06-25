EBYÜ Tıp Fakültesi\'nden 115 Hekim Mezun Oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olan 115 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını alarak hekimlik mesleğine adım attı.

EBYÜ Tıp Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Begüm Cemile Çalayer tarafından seslendirilen türküler katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Törende dönem birincisi Dr. Hilal Kaygusuz, mezunlar adına yaptığı konuşmada fakültenin akademik başarılarına değinerek, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başarı oranındaki yükselişe ve uluslararası alandaki gelişmelere dikkat çekti. Eğitim hayatları boyunca kendilerine destek veren ailelerine, akademisyenlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kaygusuz, mezun olan arkadaşlarına meslek yaşamlarında başarılar diledi.

EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı ise konuşmasında, 2007 yılında kurulan fakültenin kısa sürede önemli başarılara imza attığını belirtti. Erzincan'ın Türk tıp tarihindeki yerine vurgu yapan Kantarcı, fakültenin eğitim ve sağlık hizmetleri alanında ülkenin önde gelen kurumları arasında yer alma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kantarcı, hekimlik mesleğinin bilgi kadar empati, sabır ve fedakarlık gerektirdiğini belirterek, genç doktorların etik değerlere bağlı kalarak insan ve vatan sevgisini her zaman ön planda tutmaları gerektiğini söyledi.

Program kapsamında yıl içerisinde doçentlik unvanı alan akademisyenler için cübbe giyme töreni de düzenlendi. Daha sonra mezun öğrencilere diplomaları ve çeşitli hediyeleri takdim edildi.

Tören, hekimlik yemininin edilmesi, toplu fotoğraf çekimi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi. Mezun olan 115 yeni hekim, büyük bir gurur ve coşku içerisinde meslek hayatlarına uğurlandı. - ERZİNCAN