EBYÜ yeni öğrencilerine akademik ve sosyal imkanları oryantasyonla tanıttı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (EBYÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yönelik Birimler Arası Oryantasyon Programı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile akademik ve idari personel katıldı.

Programda Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca öğrencilere görev ve hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere üniversitede sunulan akademik ve sosyal imkanlar, öğrenci hizmetleri ve eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri idari birimler hakkında bilgi verildi.

Rektör Kuyrukluyıldız, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama uyum sağlamalarının önemine dikkati çekerek, üniversitenin sunduğu imkanlardan etkin şekilde yararlanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Program, öğrencilerin üniversitedeki akademik ve idari hizmetler hakkında bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.