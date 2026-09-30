EBYÜ yeni öğrencilerine akademik ve sosyal imkanları oryantasyonla tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EBYÜ yeni öğrencilerine akademik ve sosyal imkanları oryantasyonla tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EBYÜ yeni öğrencilerine akademik ve sosyal imkanları oryantasyonla tanıttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Birimler Arası Oryantasyon Programı düzenlendi. Programda öğrencilere akademik ve sosyal imkanlar, öğrenci hizmetleri ve idari birimler hakkında bilgi verildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (EBYÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yönelik Birimler Arası Oryantasyon Programı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile akademik ve idari personel katıldı.

Programda Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca öğrencilere görev ve hizmet alanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere üniversitede sunulan akademik ve sosyal imkanlar, öğrenci hizmetleri ve eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri idari birimler hakkında bilgi verildi.

Rektör Kuyrukluyıldız, üniversiteye yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama uyum sağlamalarının önemine dikkati çekerek, üniversitenin sunduğu imkanlardan etkin şekilde yararlanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Program, öğrencilerin üniversitedeki akademik ve idari hizmetler hakkında bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Binali YıldırımErzincanEtkinlikEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını
İsrailli kadın turiste taciz 4 kişi birden tutuklandı İsrailli kadın turiste taciz! 4 kişi birden tutuklandı
Hollanda’da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı Hollanda'da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı
Trabzonspor’dan Manchester United’a çağrı: İndirim yapın, satın alalım Trabzonspor'dan Manchester United'a çağrı: İndirim yapın, satın alalım
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
07:58
Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü
Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
07:41
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
07:30
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
07:08
Irak’ta 12 yıllık dönem sona erdi ABD askerleri çekiliyor
Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor
06:40
İstanbul’da tramvayda taciz Genç doktor sessiz kalmadı
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı
06:24
Resmi Gazete’de yayımlandı Süresiz nafaka kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 08:09:09. #.0.3#
SON DAKİKA: EBYÜ yeni öğrencilerine akademik ve sosyal imkanları oryantasyonla tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei