EDEP Toplantısı\'nda Eğitim İş Birlikleri Ele Alındı

Eğitime Destek Platformu (EDEP) Haziran ayı toplantısında, eğitim alanında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve yeni döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitim hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılması ve öğrencilerin akademik, sosyal ve manevi gelişimine katkı sunacak çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile EDEP Bayburt İl Başkanı ve İl Müftüsü Bayram Danacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, eğitim alanındaki mevcut ihtiyaçlar da masaya yatırıldı. Katılımcılar, kurumlar arasında sürdürülen iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin etkin şekilde hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. - BAYBURT