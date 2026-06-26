Edirne\'de 62 Bin Öğrenci Karne Aldı

Edirne genelinde toplam 62 bin 265 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Edirne'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi. İnönü İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan öğrencilerle bir araya gelerek karnelerini dağıttı.

Vali Yardımcısı Subaşı, Edirne genelinde anasınıfı ve lise dahil olmak üzere toplam 62 bin 265 öğrencinin eğitim sürecine katıldığını, eğitim faaliyetlerinin 5 bin 306 öğretmen tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Kent genelindeki 281 okulda eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlandığını vurgulayan Subaşı, bir üst sınıfa geçen tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Öğrencilerin yaz tatilini verimli ve dinlenerek geçirmelerini temenni eden Subaşı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz. İnsanımızı ne kadar iyi yetiştirirsek toplumumuz ve devletimiz gelecekte o kadar güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarı dileklerini ileten Subaşı, yeni eğitim öğretim yılına sağlık ve başarı içerisinde başlanması temennisinde bulundu. - EDİRNE