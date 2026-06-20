Edirne\'de YKS Heyecanı

Edirne'de YKS'nın ilk oturumu TYT'de öğrenciler ter dökerken, aileler dışarıda çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Edirne'de saat 10.15'te başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 13.00'te sona erdi. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri ise okul önünde heyecanla bekledi. Kızının sınava girdiği okulun önünde bekleyen Bahar Arı, sınav öncesi ellerini açarak dua etti. Arı, uzun süredir sınava hazırlanan kızının emeklerinin karşılığını almasını diledi. - EDİRNE