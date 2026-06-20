Edirne\'de YKS Heyecanı Başladı

Edirne'de binlerce öğrencinin üniversite hayali için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'de de sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı.

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Sınav salonlarına giren öğrenciler içeride soruları yanıtlarken, aileleri ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bir bekleyişe geçti. Çocuklarının geleceği için büyük önem taşıyan sınav sırasında birçok veli gölgelik alanlarda oturarak zaman geçirmeye çalıştı. Bazı velilerin beklerken Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek çocukları için başarı dilediği görüldü. Sınav süresince ellerini semaya açan aileler, öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni ettiklerini dile getirdiler. Aileler, aylar, hatta yıllar süren hazırlık sürecinin ardından çocuklarının başarılı olacağına inandıklarını belirterek, sınav sonuçlarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

2026 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon aday, üniversite hayaline ulaşabilmek için sınavda ter döküyor. - EDİRNE