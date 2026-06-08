Edremit'te hayat boyu öğrenme coşkusu - Son Dakika
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Edremit'te hayat boyu öğrenme coşkusu

Edremit\'te hayat boyu öğrenme coşkusu
08.06.2026 15:04  Güncelleme: 15:07
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Edremit Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen geleneksel yıl sonu sergisi, Faruk Serpil Parkı'nda törenle açıldı. Kursiyerlerin el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel yıl sonu sergisi kapılarını açtı. Kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı el emeği göz nuru ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde, Balıkesir'in Edremit ilçesinde el emeği ve üretkenliğin buluştuğu hummalı bir organizasyon gerçekleştirildi. Edremit Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin uzun soluklu çalışmalarını taçlandıran geleneksel yıl sonu sergisi, ilçenin merkezi noktalarından Faruk Serpil Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı. Geniş katılımın gözlendiği açılış programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe protokol üyeleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda Edremitli vatandaş katılım sağladı.

Protokol stantları tek tek inceledi

Açılış kurdelasının protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve beraberindeki heyet sergi alanında kurulan stantları tek tek ziyaret etti. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara, giyim üretim teknolojilerinden görsel sanatlara kadar oldukça geniş bir yelpazede üretilen el emeği çalışmaları yakından inceleyen Kaymakam Odabaş, sergilenen ürünlerin yapım aşamaları ve teknikleri hakkında usta öğreticilerden ve kursiyerlerden detaylı bilgiler aldı.

"Hem kişisel gelişime hem ev ekonomisine katkı sağlıyor"

Kursiyerlerin sergilediği üstün performansı ve dökülen alın terini büyük bir beğeniyle inceleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, hayat boyu öğrenme kültürünün toplumun her kesimine yayılması gerektiğine vurgu yaptı. Her yaştan vatandaşa hitap eden bu mesleki ve teknik kursların önemine dikkat çeken Kaymakam Odabaş, eğitimlerin hem bireylerin kişisel gelişimine hem de ev ekonomilerine ciddi birer katkı sağladığını belirtti. Yıl boyunca ortaya konulan büyük emeklerin çok değerli olduğunu ifade eden Odabaş, başta Edremit Halk Eğitimi Merkezi idarecileri olmak üzere, tüm usta öğreticileri ve başarılı kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Faruk Serpil Parkı'nda kurulan ve ilçenin kültürel zenginliğini gözler önüne seren sergi alanı, ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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