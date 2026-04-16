Aydın\'da öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi

Aydın'da düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'na katılan öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı 2026 (EGEKAF'26) düzenlenen törenle açıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Bulut tarafından, EGEKAF'26 kapsamında öğrencilere yönelik "Siber Güvenlik Eğitimi" verildi. Fuar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park Fuar Alanı'nda 15-16 Nisan Çarşamba ve Perşembe günleri öğrenciler tarafından ziyaret edilebilecek. - AYDIN