Eğitim-Bir-Sen\'den Bakanlığa Başvuru

EĞİTİM-Bir-Sen, 2023 yılında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak idari sebeplerle göreve geç başlatılan öğretmenlerin hizmet süresi hesabında yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, üç yıllık hizmet süresinin hesaplanmasında idare kaynaklı gecikmenin dikkate alınması ve bu kapsamda yer değişikliği başvurusu yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Mart 2023 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında ataması yapılan öğretmenler, idari süreçlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle duyuruda öngörülen tarihten sonra göreve başlamak zorunda bırakılmıştır. 9 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde il içi ve iller arası yer değişikliği işlemlerinde 30 Eylül tarihi esas alınmaktadır. Yönetmelikte belirlenen tarihe göre, 2023 yılında atanan öğretmenler, üç yıl sonunda görev sürelerini tamamlamalarına rağmen, fiilen göreve başlama tarihlerindeki gecikme nedeniyle yer değişikliği başvurusunda bulunamayacaktır. Bu hak kaybı, öğretmenlerin kendi iradeleri dışındaki bir gecikme nedeniyle oluştuğundan yer değişikliği başvuru hakkının ellerinden alınması, adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Eğitim-Bir-Sen olarak bu hak kaybının önüne geçmek maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunarak, Mart 2023 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atanan öğretmenlerin yer değişikliği başvuru hakkından yararlanmalarına imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep ettik."