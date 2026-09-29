Eğitim Bir-Sen Muğla\'da delege seçimlerini tamamladı, Şube Başkanı Uçak duyurdu

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikanın 1 Eylül'de başlayan seçim sürecinin Muğla'da gerçekleştirilen delege seçimleriyle tamamlandığını açıkladı. Uçak, seçimlerin belirlenen takvim, yönetmelik ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, tüm üyelerin oy kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi. Üyelerin sandığa gösterdiği ilginin sendikal demokrasi açısından önemli olduğunu ifade eden Uçak, seçimlerin teşkilat içerisinde birlik ve beraberliği güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından şube olağan genel kurullarının yapılacağını belirten Uçak, kongrelerde yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile üst kurul delegelerinin belirleneceğini, ardından ilçe başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceğini aktardı.

"Seçimlerimiz genel seçim titizliğiyle yürütülüyor"

Seçim sürecinin belirlenen kurallar doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Uçak, "Askı tutanaklarından itiraz sürelerine, sandık görevlilerinden oy pusulalarına, oyların sayımına kadar bütün süreç yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Üyelerimiz kendi iradelerini sandığa yansıtıyor. Sonuç ne olursa olsun, teşkilatımız birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam ediyor" dedi.

Seçimlerin bir ayrışma değil, ortak akıl ve dayanışmayı güçlendirme süreci olduğunu belirten Uçak, "Seçimler bittiğinde geriye hepimizin ortak değeri olan Eğitim-Bir-Sen kalır" ifadelerini kullandı.

"İstikrar sürsün, teşkilatımız büyüsün"

Yeni dönemde teşkilat kültürüne bağlı kalarak çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Uçak, "Özümüzden kopmadan, kuruluş felsefemize ve teşkilat kültürümüze sadık kalarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Uçak, seçim sürecinde emeği geçen üyelere, ilçe başkanlarına, şube yönetimine, sandık kurullarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde de aynı samimiyet ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Daha güçlü bir teşkilatı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.