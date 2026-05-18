Eğitim Liderleri Yetiştiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı", 81 ilde eş zamanlı olarak başladı. Balıkesir'de gerçekleştirilen programın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve eğitim yöneticileri katıldı.

Programın açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çevrim içi bağlantıyla gerçekleştirdiği hitapla başladı. Bakan konuşmasında; eğitim yöneticiliğinin sadece idari süreçleri yürütmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda eğitim kurumlarına yön veren güçlü bir liderlik sorumluluğu taşıdığını vurguladı. Eğitimde niteliğin artırılması, okul kültürünün güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedeflerine ulaşılmasında eğitim yöneticilerinin kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Bakanlık tarafından yürütülen program kapsamında; eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. 81 ilde uygulanacak programın yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayının katılımıyla üç aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Balıkesir'deki açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ise eğitim yöneticiliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Eğitim yöneticiliği; sadece idari süreçleri yürütmek değil, aynı zamanda okullarımıza vizyon kazandırmak, öğretmenlerimize rehberlik etmek ve geleceğimiz olan evlatlarımızın yetişmesine liderlik etmektir. Bu yönüyle okul yöneticilerimiz, eğitim sistemimizin en önemli yapı taşlarından biridir."

Programın yöneticilik becerilerini geliştireceğine, eğitim liderliği anlayışına katkı sunacağına ve okullardaki eğitim kalitesini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Müdür Kal; teknoloji yönetimi, kriz yönetimi, insan ilişkileri, etik değerler ve iletişim becerileri gibi alanlarda kendini sürekli geliştiren eğitim yöneticilerine duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade etti.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında hayata geçirilen program; hafta sonlarında yüz yüze ve mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri şeklinde uygulanacak. Eğitimler; "eğitim liderliği", "yönetim ve koordinasyon", "kültürel duyarlılık ve iş birliği", "yönetsel etik ve değerler" ile "kişisel ve mesleki gelişim" başlıklarını kapsayan 20 farklı ders ve toplam 64 saatlik içerikten oluşuyor.

Program kapsamında yöneticilere; "Kurum Sağlığı ve Güvenliği ile Afet ve Kriz Yönetimi", "Eğitimde İnsan Hakları ve Demokrasi Kültürü", "Değer ve Gelişim Odaklı Personel Yönetimi", "Stres ve Duygu Yönetimi" ile "İkiz Dönüşüm: Eğitimde Teknoloji Yönetimi ve Çevre Bilinci" gibi güncel ve kapsamlı eğitimler verilecek.

16 Mayıs tarihinde başlayan birinci grup eğitimlerinin 14 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması planlanırken; yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce tüm eğitim süreçlerinin tamamlanarak görevlendirilecek yöneticilerin görevlerine hazır hale gelmeleri hedefleniyor. - BALIKESİR