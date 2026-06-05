Eğitimci Zafer Tekçe'ye Duygusal Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimci Zafer Tekçe'ye Duygusal Veda

Eğitimci Zafer Tekçe\'ye Duygusal Veda
05.06.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plevne İlköğretim Okulu Müdürü Zafer Tekçe, 44 yıllık eğitim hayatının ardından uğurlandı.

Edirne merkez Plevne İlköğretim Okulu Müdürü Zafer Tekçe, 44 yıllık eğitim hayatının ardından mesleğine veda etti. Eğitim camiasına uzun yıllar hizmet veren Tekçe için düzenlenen veda programında duygu dolu anlar yaşandı.

Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan 65 yaşındaki Zafer Tekçe, sadece bilgi aktaran bir eğitimci değil, aynı zamanda öğrencilerine yol gösteren, onları hayata hazırlayan bir rehber oldu. Görev yaptığı okullarda eğitim kalitesinin yükselmesi için büyük çaba harcayan Tekçe, çalışkanlığı, disiplini ve öğrencilere olan yaklaşımıyla meslektaşlarının ve velilerin takdirini kazandı.

Son üç yılını Plevne İlköğretim Okulu'na adadı

Yaklaşık üç yıl önce Plevne İlköğretim Okulu'nda göreve başlayan Zafer Tekçe, "Daha iyiye, en iyiye" hedefiyle okulun gelişimi için yoğun çaba gösterdi. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veren Tekçe, okulda birlik ve beraberlik ortamının güçlenmesine katkı sundu.

Çalışma arkadaşları tarafından sevilen bir yönetici olarak gösterilen Tekçe'nin, okulda sadece bir müdür değil aynı zamanda dost ve yol gösterici bir eğitimci olduğu ifade edildi.

Gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı

Okulda düzenlenen veda töreninde öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul çalışanları bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda öğrenciler ve meslektaşları, yıllarca eğitime hizmet eden Tekçe'ye teşekkür etti.

Sevgi gösterileri karşısında duygulanan Zafer Tekçe, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, törene katılanlar da duygu dolu anlar yaşadı. Alkışlar eşliğinde uğurlanan Tekçe, eğitim hayatına veda ederken ardında binlerce öğrenci, sayısız başarı ve unutulmayacak hatıralar bıraktı.

Hayatının 44 yılını eğitime adayan Zafer Tekçe, emekliliğe adım atarken geride sevgi, saygı ve başarılarla dolu bir meslek hayatı bıraktı. Eğitim camiasında örnek bir eğitimci ve yönetici olarak anılan Tekçe'ye, düzenlenen törende sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı temennisinde bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitimci Zafer Tekçe'ye Duygusal Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Belçika’da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 12:08:29. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitimci Zafer Tekçe'ye Duygusal Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.