Eğitimde Yeni Dönem Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
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Eğitimde Yeni Dönem Hazırlıkları Sürüyor

Eğitimde Yeni Dönem Hazırlıkları Sürüyor
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, 2026-2027 yılı için okullardaki hazırlıkları yerinde inceledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında il merkezindeki Sağlık Anaokulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü Atilla Aslan ile gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde derslikler, ortak kullanım alanları, fiziki şartlar ve eğitim ortamlarına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Okul yöneticilerinden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Çakan, eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz hazırlanması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çakan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Çakan, okul binalarının fiziki şartlarının gözden geçirilmesi, eğitim alanlarının düzenlenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik çalışmaların koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Çakan, "Yeni eğitim öğretim yılına güçlü bir hazırlık süreciyle girmek için okullarımızdaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerini huzurlu ve güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri için okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve ilgili birimlerimizle koordinasyon içinde çalışıyoruz. Eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli çalışmaların zamanında tamamlanmasına önem veriyoruz." dedi.

Çakan, okul yöneticileri ve eğitim çalışanlarına yürüttükleri hazırlık çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitimde Yeni Dönem Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika

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