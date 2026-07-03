Eğitimde Yeni Hedefler Belirlendi

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler, kurumlar arası koordinasyon ve yürütülen projelerin işleyişi ele alındı. Görüş alışverişiyle zenginleşen toplantıda, Erzurum'un eğitimin her alanda daha ileriye taşınmasına yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, " Güçlü iş birliği ve ortak hedef anlayışıyla, eğitim adına yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM