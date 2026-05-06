Eğitime Bakış 2025 Raporu Yayımlandı
06.05.2026 00:55
Eğitim-Bir-Sen'in 2025 raporunda eğitimdeki sorunlar ve ihtiyaçlar analize edildi.

Eğitim-Bir-Sen tarafından eğitim sisteminin mevcut durumunun veri temelli yaklaşımla analiz edildiği "Eğitime Bakış: 2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu" yayımlandı.

Eğitim-Bir-Sen tarafından 2016 yılından bu yana her yıl düzenli olarak hazırlanan "Eğitime Bakış: İzleme ve Değerlendirme Raporu" yayımlandı. 2025 yılı raporunda 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranlarının son iki yıldır gerilediği, 18-21 yaş grubunda en az lise mezunu oranının erkeklerde düşüşe geçtiği, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) oranında Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi. Raporda, 2026 yılında yeni öğretmen ataması yapılmayacak olmasının öğretmen ihtiyacını derinleştireceği vurgulanırken, Türkiye'de özel okul ücretlerinin OECD ortalamasına göre çok yüksek düzeyde olduğu belirtildi.

Raporda Türkiye'nin eğitim profili, "eğitime erişim ve katılım", "eğitimin çıktıları", "öğretmenler ve okul yöneticileri", "eğitim-öğretim ortamları" ve "eğitimin finansmanı" olmak üzere 5 başlık altında ulusal ve uluslararası ölçekte kıyaslanarak analiz edildi. Elde edilen bulgular, eğitim sisteminin önemli kazanımlarını, acil müdahale gerektiren alanları ve çözüm bekleyen yapısal sorunları ortaya koydu. - ANKARA

