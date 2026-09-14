Elazığ\'da 115 bin öğrenci ders başı yaptı, Vali Hatipoğlu ilk zili çaldı

Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 115 bin öğrenci ders başı yaparken, ilk ders zilini çalan Vali Numan Hatipoğlu kent genelindeki tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.

Elazığ genelinde 115 bin öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yaptı. Sezonun ilk günü dolayısıyla Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sembolik ilk ders zilini çalarak yeni dönemin startını verdi. Tören, çalınan ders zilinin ardından Vali Hatipoğlu ve beraberindeki Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ünü sınıfları gezerek öğrencilere başarılar dilemesiyle sona erdi.

115 bin öğrencinin okulları şenlendirdiğini belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özlediğiniz sınıflarınız inşallah sizlerin neşesiyle, görüntüsüyle, sesleriyle tekrar şenlenecek. Okullar sizler olmadan bomboş birer bina ama sizlerle beraber bir ruh içerisinde, bir güzellik içerisinde buralar gerçekten okul oluyor, anlam buluyor. Okullarımızı daha iyi hale getirmek için, öğretmen arkadaşlarımızın daha nitelikli hale gelmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, ilimiz, valiliğimiz muhakkak ki büyük bir gayret sarf etmekte. Bu anlamda da hiç şüpheniz olmasın. Hepinizin birinci velisi anneniz, babanız ama ikinci veliniz ise benim. Dolayısıyla da bu anlamda sizler için gayret göstermeye çalışıyoruz. İlimizde 115 bine yakın öğrencimiz bu dersliklerimizde, okullarımızda. Biz istiyoruz ki, yarının güçlü ve büyük Türkiye'sini gerçekleştirecek olan ve o büyük Türkiye'de yaşayacak olan hiç kuşkusuz sizler olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmanızı, kendinizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar 2026-2027 yılı ilimiz için, ülkemizde eğitim hayatına ve eğitime tekrar dönmüş olan çocuklarımız için, gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.