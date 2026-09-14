Elazığ'da 115 bin öğrenci ders başı yaptı, Vali Hatipoğlu ilk zili çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da 115 bin öğrenci ders başı yaptı, Vali Hatipoğlu ilk zili çaldı

Elazığ\'da 115 bin öğrenci ders başı yaptı, Vali Hatipoğlu ilk zili çaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 115 bin öğrenci ders başı yaptı. Vali Numan Hatipoğlu, Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda düzenlenen törende ilk ders zilini çalarak öğrencilere başarı diledi.

Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 115 bin öğrenci ders başı yaparken, ilk ders zilini çalan Vali Numan Hatipoğlu kent genelindeki tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.

Elazığ genelinde 115 bin öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yaptı. Sezonun ilk günü dolayısıyla Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sembolik ilk ders zilini çalarak yeni dönemin startını verdi. Tören, çalınan ders zilinin ardından Vali Hatipoğlu ve beraberindeki Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ünü sınıfları gezerek öğrencilere başarılar dilemesiyle sona erdi.

115 bin öğrencinin okulları şenlendirdiğini belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özlediğiniz sınıflarınız inşallah sizlerin neşesiyle, görüntüsüyle, sesleriyle tekrar şenlenecek. Okullar sizler olmadan bomboş birer bina ama sizlerle beraber bir ruh içerisinde, bir güzellik içerisinde buralar gerçekten okul oluyor, anlam buluyor. Okullarımızı daha iyi hale getirmek için, öğretmen arkadaşlarımızın daha nitelikli hale gelmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, ilimiz, valiliğimiz muhakkak ki büyük bir gayret sarf etmekte. Bu anlamda da hiç şüpheniz olmasın. Hepinizin birinci velisi anneniz, babanız ama ikinci veliniz ise benim. Dolayısıyla da bu anlamda sizler için gayret göstermeye çalışıyoruz. İlimizde 115 bine yakın öğrencimiz bu dersliklerimizde, okullarımızda. Biz istiyoruz ki, yarının güçlü ve büyük Türkiye'sini gerçekleştirecek olan ve o büyük Türkiye'de yaşayacak olan hiç kuşkusuz sizler olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmanızı, kendinizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar 2026-2027 yılı ilimiz için, ülkemizde eğitim hayatına ve eğitime tekrar dönmüş olan çocuklarımız için, gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Selahattin Hatipoğlu, Elazığ, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da 115 bin öğrenci ders başı yaptı, Vali Hatipoğlu ilk zili çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Evlenecek gençlere yüzde 40’a varan indirim desteği Projeye katılan firma sayısı arttı Evlenecek gençlere yüzde 40'a varan indirim desteği! Projeye katılan firma sayısı arttı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı

09:38
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
09:07
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
09:04
Ve Trabzonspor hocasını buldu Galatasaray derbisine yetişecek
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
07:44
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar Yemen alev alev yanıyor
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 10:16:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Elazığ'da 115 bin öğrenci ders başı yaptı, Vali Hatipoğlu ilk zili çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement