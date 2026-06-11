Elazığ\'da Aile ve Manevi Rehberlik Faaliyetleri Değerlendirildi

Elazığ İl Müftülüğü tarafından aile, kadın, gençlik ve manevi rehberlik alanlarında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından aile, kadın, gençlik ve manevi rehberlik alanlarında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) bünyesinde görev yapan personelle bir araya geldi. İl Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya müftüsü yardımcısı, ilgili şube müdürü ve ADRB personeli katıldı. İl Müftüsü Bingöl'ün başkanlık ettiği toplantıda, yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunularak mevcut çalışmalar istişare edildi.

Toplantıda aile, kadın, gençlik ve manevi rehberlik alanlarında yürütülen faaliyetler ele alınırken, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, genel değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi. - ELAZIĞ