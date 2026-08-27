Elazığ'da Aile Yapısı Toplantısı - Son Dakika
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Elazığ'da Aile Yapısı Toplantısı

Elazığ\'da Aile Yapısı Toplantısı
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Elazığ'da ailenin korunması ve güçlendirilmesi üzerine İl Eylem Planı toplantısı yapıldı.

Elazığ'da düzenlen toplantıda, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı" çerçevesinde İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Yardımcısı Armağan Turan başkanlığında, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıda, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, aile bireylerinin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

"Eylem planı çerçevesinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi, ailelerin karşı karşıya kalabileceği risklerin azaltılması ve sosyal refahın artırılmasına yönelik faaliyetler görüşüldü.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da Aile Yapısı Toplantısı - Son Dakika

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