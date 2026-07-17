Elazığ Müftülüğü\'nden hizmet değerlendirme toplantısı

Elazığ'da yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve kurumsal çalışmalar değerlendirildi.

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında, İl Müftülüğünde görev yapan personelin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Müftülüğünde düzenlenen toplantıda, yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve kurumsal çalışmalar değerlendirildi. Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sahada karşılaşılan hususlar ele alınarak çözüm önerileri üzerinde duruldu.

İl Müftüsü Yusuf Bingöl, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması noktasında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Din hizmetlerinin toplumun her kesimine en güzel şekilde ulaştırılması için gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bingöl, kurum içi koordinasyonun ve istişare kültürünün önemine vurgu yaptı.

Karşılıklı görüş ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. - ELAZIĞ