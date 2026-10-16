Elazığ'da Halk Eğitimi Merkezinde kadının ailedeki rolü anlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Halk Eğitimi Merkezinde kadının ailedeki rolü anlatıldı

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Elazığ\'da Halk Eğitimi Merkezinde kadının ailedeki rolü anlatıldı
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Elazığ Halk Eğitimi Merkezinde Aile Yılı çerçevesinde öğretmenler ve kursiyerlere yönelik Kadının Ailedeki Rolü konulu eğitim düzenlendi. Mevlüde Uçar'ın verdiği eğitimle aile bilincinin güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Elazığ'da düzenlenen eğitimde aile ve kadının ailedeki rolü ele alındı.

Aile Yılı çerçevesinde, Elazığ Halk Eğitimi Merkezinde öğretmenler ve kursiyerlere yönelik "Kadının Ailedeki Rolü" konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, Mevlüde Uçar tarafından verilerek katılımcılara kadının aile içindeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Aile kurumunun güçlendirilmesi, aile içindeki sorumlulukların ve kadının üstlendiği rolün daha iyi anlaşılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, aile yapısının korunması ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi. Elazığ Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitim, öğretmenler ve kursiyerlerin katılımıyla tamamlandı.

Aile Yılı çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür eğitimlerle aile bilincinin güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
EğitimElazığKadınSon Dakika

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