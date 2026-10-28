Elazığ'da ilkokul öğrencilerine depremde 'Çök-Kapan-Tutun' anlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da ilkokul öğrencilerine depremde 'Çök-Kapan-Tutun' anlatıldı

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Elazığ\'da ilkokul öğrencilerine depremde \'Çök-Kapan-Tutun\' anlatıldı
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Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Elazığ İlkokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışlar anlatıldı, depremde uygulanacak 'Çök-Kapan-Tutun' hareketine dikkat çekildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ İlkokulu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılarak afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çerçevesinde öğrencilere, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Eğitimde özellikle deprem sırasında uygulanması gereken "Çök-Kapan-Tutun" hareketi üzerinde duruldu. Öğrencilere, deprem anında doğru hareket etmenin ve panik yapmadan güvenli davranışlar sergilemenin önemi anlatıldı.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren afet bilinci kazanmalarını amaçlayan eğitimle, öğrencilerin muhtemel afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarına katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İHA
ElazığGüncelEğitimSon Dakika

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