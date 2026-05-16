Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencilerine yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi.
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Fırat Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında farkındalık eğitimi düzenlendi.
Gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, hukuki haklar ve destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Eğitim › Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?