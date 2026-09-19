Elazığ'da kuş gribi tatbikatı Küllük köyündeki etlik kümeste gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da kuş gribi tatbikatı Küllük köyündeki etlik kümeste gerçekleştirildi

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Elazığ\'da kuş gribi tatbikatı Küllük köyündeki etlik kümeste gerçekleştirildi
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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen kuş gribi eğitiminin dördüncü gününde, Küllük köyündeki ticari etlik kümeste saha uygulaması yapıldı. Muhtemel salgında kontrol ve müdahale süreçleri uygulamalı ele alınarak ekiplerin saha deneyiminin artırılması amaçlandı.

Elazığ'da kuş giribine karşı verilen eğitimde saha uygulaması yapıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, gerçekleştirilen "Kuş Gribi Hastalığına Yönelik Gerçek Boyutlu Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetim Eğitimi" çerçevesinde saha uygulaması yapıldı. Eğitimin dördüncü gününde, merkeze bağlı Küllük köyünde bulunan ticari etlik kümeste uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Saha çalışmasında, muhtemel bir kuş gribi salgını durumunda sahada yürütülmesi gereken çalışmalar uygulamalı olarak ele alındı. Katılımcılara salgının kontrol altına alınması, gerekli müdahale süreçleri ve uygulanması gereken prosedürler hakkında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen tatbikatla, muhtemel salgınlara karşı ekiplerin saha deneyiminin artırılması ve müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
Kuş GribiElazığSağlıkEğitimTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kuş gribi tatbikatı Küllük köyündeki etlik kümeste gerçekleştirildi - Son Dakika
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