Elazığ'da teknik personele akıllı tarım eğitimi 5 gün sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da teknik personele akıllı tarım eğitimi 5 gün sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ\'da teknik personele akıllı tarım eğitimi 5 gün sürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen Akıllı Tarım Uygulamaları ve Dijital Tarım Danışmanlığı eğitimi başladı. Akademisyenlerce verilen 5 günlük eğitimde teknik personele sensör, otomasyon ve uzaktan algılama teknolojileri aktarılıyor.

Elazığ'da Akıllı Tarım Uygulamaları ve Dijital Tarım Danışmanlığı eğitimi başladı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2026 yılı yönetim danışmanlığı teknik destek programı çerçevesinde desteklenen ve Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Akıllı Tarım Uygulamaları ve Dijital Tarım Danışmanlığı" konulu eğitim programı başladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Burak Şen, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Şahbaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Bulut tarafından verilen eğitimin 5 gün süreceği bildirili. Program çerçevesinde teknik personele, akıllı tarım uygulamaları, dijital teknolojilerin tarımsal üretimde kullanım alanları, veri temelli karar alma süreçleri, kaynakların etkin ve verimli kullanımı, sensör ve otomasyon sistemleri ile uzaktan algılama teknolojileri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Programla, teknik personel ile dijital tarım alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ve edinilen bilgi ve becerilerin tarımsal üretim süreçlerine ve teknik hizmetlere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
TeknolojiEğitimElazığTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:27:55. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da teknik personele akıllı tarım eğitimi 5 gün sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement