Elazığ\'da UMKE\'ye KBRN Eğitimi

Elazığ'da UMKE birimine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, UMKE personelinin KBRN tehditlere karşı müdahale kapasitesini artırmaya yönelik eğitim düzenlendi. UMKE biriminde görevli 2 eğitmen tarafından verilen eğitimde katılımcılara KBRN kökenli tehditlere karşı olay yeri yönetimi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, dekontaminasyon uygulamaları, hasta yaklaşımı ve alınacak tedbirler konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. - ELAZIĞ