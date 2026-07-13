Elazığ\'da Narkorehber semineri

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik "Narkorehber" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Kamu düzenini sağlamasının yanı sıra halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarına devam eden Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zabıta personeline "Narkorehber" konulu eğitim semineri verildi.

Zabıta ekiplerinin uyuşturucu maddeyle ilgili şüpheli durumları tanıyabilmesi ve toplum güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddelerin etkileri, bağımlı bireylerin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, uyuşturucu ticaretinde ve kullanımında kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucuyla mücadelede uygulanan yasal yaptırımlar ile ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede farkındalıklarının artırılması, vatandaşları doğru bilgilendirme ve yönlendirme konusunda daha etkin rol üstlenmeleri için bu tür eğitim seminerlerinin devam edeceği vurgulandı. - ELAZIĞ