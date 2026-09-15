Elazığ Gazi MTAL atölyesinde öğrenciler günlük 10 ton temizlik malzemesi üretiyor

Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki atölyede günlük 10 ton temizlik malzemesi üreten öğrenciler, döner sermaye sayesinde hem mesleki tecrübe kazanıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesi'nde, bugün günlük 10 ton kapasiteyle sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı üretimi gerçekleştirildi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Fethi Kılıç ile birlikte atölyeye bir inceleme ziyareti düzenledi. Okul Müdürü Dursun Tosun'dan teknik detaylar hakkında bilgi alan Gün, Kimya Teknolojisi alanı öğrencilerinin uygulamalı üretim aşamalarını yerinde takip etti. Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve teorik bilgilerini pratiğe dökmeleri amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında imal edilen temizlik malzemeleri, döner sermaye işletmesi aracılığıyla satışa sunuluyor. Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, mesleki eğitimin üretimle desteklenmesinin istihdam açısından kritik olduğunu belirtti. Gün, uygulanan döner sermaye modeli sayesinde öğrencilerin eğitim süreçlerine devam ederken aynı zamanda gelir elde ederek aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

"Öğrencilerimiz eğitim görürken para kazanıyor"

Mesleki ve teknik eğitimin üretimle iç içe olmasının önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, " Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz, eğitim hayatlarına devam ederken aile bütçelerine yük olmadan döner sermaye aracılığıyla para kazanma imkanı buluyor. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.