Sınav döneminde Fırat Üniversitesi Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere moral vermek için sıcak çorba ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi, sınav döneminde Fırat Üniversitesi Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencileri yalnız bırakmadı. Kızılay gönüllülerinin gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilere sıcak çorba ve çeşitli ikramlar sunuldu. Öğrencilerin yoğun sınav temposundaki motivasyonuna katkı sağlamak ve onlara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere sıcak bir mola imkanı sağlandı.

Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi yetkilileri öğrencilerle bir araya gelerek tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi ve eğitim hayatlarında başarılarının daim olmasını temenni etti.