Elmastaş\'tan Kariyer Planlaması Tavsiyeleri

22.05.2026 14:40
BEÜ Rektörü Elmastaş, Erciş Lisesi'nde kariyer planlaması üzerine öğrencilerle söyleşi yaptı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van'ın Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek "Üniversite Yolculuğunda Kariyer Planlaması" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi'nin davetlisi olarak okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş, öğrencilere kariyer planlaması sürecinde izlenmesi gereken yollar hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Meslek seçiminden üniversite tercihine kadar pek çok konuda bilgi paylaşan Elmastaş, doğru bir kariyer planlamasının kişisel ve mesleki başarıdaki kritik önemini vurguladı. Yeteneklerin ve ilgi alanlarının keşfedilmesi gerektiğine dikkat çeken Elmastaş, öğrencilerin üniversite yaşamını en verimli şekilde değerlendirmeleri için öneriler sundu.

Elmastaş, üniversitelerin yalnızca bilgi edinme yeri olmadığını, aynı zamanda sosyal becerilerin gelişmesi ve topluma katkı sağlama açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Elmastaş, hedef belirlemenin ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli bir çalışma yürütmenin gerekliliğini dile getirdi.

Söyleşi sonunda konuşma yapan Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zekeriya Küçükkaya, davetlerini kırmayıp öğrencileriyle buluşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti. BEÜ Rektörü Elmastaş da, ev sahipliği ve ağırlamalarından dolayı Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zekeriya Küçükkaya'ya editörlüğünü yaptığı "Bitlis Turizm Araştırmaları" kitabından hediye etti.

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de söyleşinin geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesinde etkili olduğunu belirtti. Rektör Elmastaş'ın aktardığı bilgilerden büyük ölçüde faydalandıklarını söyleyen öğrenciler, programın oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

Düzenlenen söyleşiye Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Karaaslan, Karakoyunlu Anadolu Lisesi Müdürü İkram Keleş ve öğrenciler katıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kariyer söyleşisinin arından Erciş Meslek Yüksekokulu, Erciş Balık Bendi ve Çelebibağı Mahallesi'ndeki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. - VAN

Kaynak: İHA

