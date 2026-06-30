Emekliye Davul Zurna ile Uğurlandı

Adana'da 45 yıllık matematik öğretmeni ve yaklaşık 39 yıldır İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'nde görev yapan Nevin Yeşilyaprak, emekliliğe davul zurna eşliğinde uğurlandı. Aynı zamanda öğretmen olan eşi Mustafa Yeşilyaprak'ın hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Yeşilyaprak, gözyaşlarını tutamayarak eşine sarıldı.

Matematik öğretmeni Nevin Yeşilyaprak, 45 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Yaklaşık 39 yıldır İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'nde görev yapan Yeşilyaprak için, 40 yıllık hayat arkadaşı Mustafa Yeşilyaprak unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Davul ve zurna ekibiyle okula gelen Mustafa Yeşilyaprak, elinde çiçekle eşini karşıladı. Sürprizi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Nevin Yeşilyaprak, duygusal anlar yaşayarak eşine sarılıp gözyaşı döktü. Okuldaki öğretmenler ve öğrenciler de bu anlamlı ana alkışlarla eşlik etti.

Emeklilik sürprizini hazırlayan Mustafa Yeşilyaprak, çok farklı duygular yaşadığını belirterek, "Bugün çok duygusallaştım. Eşimle biz 40 yıllık evliyiz. Eşim de 45 yıllık öğretmen. Sanki öğretmenliğe yeni başlıyormuş gibi, yeni bir hayata başlıyormuş gibi çok değişik duygular içerisindeyim. İnşallah bundan sonra da iyi ve güzel şeyler yaşarız" dedi.

Köy çocuğu olduklarını ve davul zurnayı sevdiklerini ifade eden Yeşilyaprak, "Dedim ki böyle bir güzellik yapalım. Mehter marşıyla gittik. Hoca hanımı aldık evimize getirdik. O da beklemiyordu böyle bir şeyi, aniden oldu. Benim de sabahleyin aklıma geldi, dedim böyle bir jest yapayım. İyi de oldu, güzel de oldu. Öğretmen arkadaşları da mutlu oldu. Öğrenciler de mutlu oldu. Değişik bir hava oldu" diye konuştu.

Sürpriz karşısında önce şaşırdığını, ardından büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Nevin Yeşilyaprak ise, "45. yılım, 44 yıl bitti diyelim. Eşimin sürprizi oldu. Önce tedirgin oldum ama sonra da mutlu oldum. Benim için çok değişik bir son eğitim yılıydı. Son günümdü. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Mesleğini büyük bir sevgiyle yaptığını belirten Yeşilyaprak, "Yıllarımı verdim. Orası benim bir evim, ikinci evim. Ömrüm orada geçti. 1990 yılından beri İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'nde çalışıyorum. Ondan önce 8 yıl Karataş Lisesi'nde görev yaptım. Çok severek mesleğimi seçtim, çok severek yaptım. Hiç zor gelmedi. Ayrılmak zor geldi bana" dedi.

Okul müdürünün kendisine yapılan sürprizi haber verdiğini anlatan Yeşilyaprak, "Şaşırdım önce, sonra mutlu oldum. Davul zurnayla ve çiçekle beni almaya geldi. Müdüre hanım da 'Mustafa bey gelini almaya geliyor' dedi. Öyle oldu" diye konuştu.

Her eğitim öğretim yılına ilk günkü heyecanla başladığını söyleyen deneyimli öğretmen, "Her yıl eylül ayında aynı heyecanı yaşıyordum. Her yıl sanki yeniden başlıyormuş gibi hissediyordum. Şimdi bir hüzün var fakat yaz tatiline girdiğimiz için sanki eylül ayında bunu daha çok hissedeceğim gibi geliyor. Şu an sanki tatile giriyormuşum gibi geliyor. Ama mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde Allah inşallah emekliliğimi de yaşamayı nasip etsin" dedi.

Davul zurnalı bir kutlamayı hiç beklemediğini de ifade eden Yeşilyaprak, "Hiç beklemiyordum. Özel günlerde yapar ama böyle davullu zurnalı değil de bir yemekte, bir çiçekle olur diye düşünüyordum. Böyle bir şey beklemiyordum" diyerek eşine teşekkür etti. - ADANA