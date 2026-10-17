Emet\'te bilim festivalinde çocuklara erozyonla mücadelede ormanların önemi anlatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Festivali'nde çocuklara erozyonun nedenleri ve etkileri anlatılarak ormanların doğayı korumadaki önemi vurgulandı.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Bilim Festivali kapsamında çocuklara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklara erozyonun nedenleri ve doğa üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi. Erozyonla mücadelede ormanların ve bitki örtüsünün önemine dikkat çekilirken, ağaçların toprağı korumadaki rolü anlatıldı.

Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte, ormanların ve bitki örtüsünün sürdürülebilir bir çevre için taşıdığı önem vurgulandı.