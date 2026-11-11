Emirdağ\'da 10 Kasım resim yarışmasını Şükrü Mola İlkokulu öğrencisi kazandı

Emirdağ ilçesinde, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' kapsamında düzenlenen resim yarışmasında Şükrü Mola İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Ömer Asaf Yeşil Emirdağ birincisi oldu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler resim çalışmalarıyla yer aldı. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Ömer Asaf Yeşil, birincilik derecesi elde etti. Başarılı öğrenci, ödülünü Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca'nın elinden aldı.

Kaymakam Adem Topaca tarafından ödüllendirilen öğrencinin başarısı, okulun sosyal medya hesabından da duyuruldu. Şükrü Mola İlkokulu yönetimi; Ömer Asaf Yeşil'i kutlayarak başarılarının devamını diledi.