Emirdağ\'da Kız Öğrencilere Hava Hokeyi Turnuvası

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Yaz Kur'an Kursları etkinlikleri çerçevesinde; kız öğrencilerine yönelik 'Camiler Arası Hava Hokeyi' (Air Hockey) Turnuvası gerçekleştirildi.

Etkinlik Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Yoğun katılım ve büyük bir heyecana sahne olan turnuvada öğrenciler kıyasıya mücadele ederek, birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğin sonunda ise dereceye giren öğrenciler tebrik edildi ve belgeleri verildi.