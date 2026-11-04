Emirdağ\'da üniversitelilere tanışma ve kaynaşma programı düzenlendi

Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencilerine yönelik 'tanışma ve kaynaşma programı' düzenlendi.

Emirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen programda; üniversite öğrencileri, Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde 'tanışma ve kaynaşma programında buluştular. Emirdağ Müftülüğü'nde görev yapan Vaiz Faik Kökçek ve Manevi Danışman Ali İhsan Akar ile Yusuf İçel'in katılımıyla gerçekleştirilen programda; 'üniversite öğrencilerine Diyanet Gençlik Merkezi tanıtıldı. Merkezde yürütülen kültürel ve sosyal faaliyetler hakkında bilgiler verildi'.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program; öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi. Öğrencilerin; sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunan faaliyetler dönem boyunca devam edecektir.